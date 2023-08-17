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Килиан Мбаппе определился, когда перейдет в "Реал"

Новости футбола Сегодня, 12:49
Килиан Мбаппе определился, когда перейдет в "Реал" Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий парижского “Пари Сен-Жермен” и сборной Франции Килиан Мбаппе хочет перейти в мадридский "Реал" летом 2024 года. Об этом сообщил журналист Эду Агирре в эфире El Chiringuito TV.

“Мбаппе сообщил своему окружению, что он останется в ПСЖ в этом году. Но в 2024 году Килиан хочет играть только за ”Реал", - сказал Агирре.

Ранее сообщалось, что футболист подпишет с ПСЖ новый контракт, который будет действовать до лета 2025 года. При этом в контракт будет включен пункт о том, что клуб согласится продать форварда в мадридский “Реал” летом 2024 года. Стоит отметить, что Мбаппе все еще может покинуть ПСЖ в текущее трансферное окно, но лишь в том случае, если за него заплатят 200 миллионов евро.

24-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро. Всего он провел за ПСЖ 260 матчей во всех турнирах, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач.

Мбаппе с 2017 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 70 матчей, забил 40 голов и отдал 24 результативные передачи. В составе сборной Франции Мбаппе ставился чемпионом мира в 2018 году и серебряным призером чемпионата мира-2022.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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