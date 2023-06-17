Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Франции Килиан Мбаппе не перейдет в "Манчестер Юнайтед", сообщает The Athletic.

По сведениям источника, футболист не заинтересован в переходе в английский клуб, так как он мечтает играть только за “Реал”. Француз жалеет о том, что не перешел в королевский клуб летом 2022 года на правах свободного агента, а вместо этого продлил контракт с ПСЖ.

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провел за ПСЖ 43 матча во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.