Килиан Мбаппе может согласиться перейти в клуб из Саудовской Аравии

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Франции Килиан Мбаппе может согласиться перейти в “Аль-Хилаль” из Саудовской Аравии, сообщает журналист Джанлука ди Марцио в своем твиттере.

По сведениям источника, окружение и близкие футболиста полагают, что ему стоит принять предложение саудовского клуба. Ранее сообщалось, что “Аль-Хилаль” готов заплатить за форварда 300 миллионов евро. При этом самому французу предлагается зарплата в размере 200 миллионов евро. С учетом доходов от рекламных и других коммерческих контрактов общий доход француза может составить 700 миллионов евро в год. Кроме того, клуб из Саудовской Аравии готов продать Мбаппе летом 2024 года в мадридский “Реал”.

Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ готово перевести Мбаппе в запас, если он откажется продлевать контракт, который действует до лета 2024 года, либо откажется от трансфера в текущее трансферное окно.

Напомним, что француз готов отработать свой контракт до конца, чтобы получить 60 миллионов евро зарплаты, а также 90 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность.

24-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро. Всего он провел за ПСЖ 260 матчей во всех турнирах, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач.

Мбаппе с 2017 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 70 матчей, забил 40 голов и отдал 24 результативные передачи. В составе сборной Франции Мбаппе ставился чемпионом мира в 2018 году и серебряным призером чемпионата мира-2022.