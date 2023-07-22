Килиан Мбаппе может перейти в английский топ-клуб

Лондонский “Челси” проявляет интерес к нападающему “Пари Сен-Жермен” и сборной Франции Килиану Мбаппе, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство английского клуба рассматривает возможность приобретения футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, пока что лондонцы не делали предложения по его трансферу.

Ранее сообщалось, что ПСЖ может снизить цену на форварда и продать его за 100+ миллионов евро. Купить француза также хочет саудовский “Аль-Хилаль”, который готов заплатить за него 200 миллионов евро. При этом клуб из Саудовской Аравии готов предложить Мбаппе двухлетний контракт на общую сумму в 400 миллионов евро.

24-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро. Всего он провел за ПСЖ 260 матчей во всех турнирах, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач.

Мбаппе с 2017 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 70 матчей, забил 40 голов и отдал 24 результативные передачи. В составе сборной Франции Мбаппе ставился чемпионом мира в 2018 году и серебряным призером чемпионата мира-2022.