Килиан Мбаппе может остаться в ПСЖ еще на несколько лет

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Франции Килиан Мбаппе не имеет договоренности о переходе в мадридский “Реал”, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, футболист может подписать с французским клубом новый контракт. Мбаппе доволен тем, как руководство парижского клуба провело работу на трансферном рынке. В связи с этим форвард может остаться в клубе еще на несколько лет.

Ранее сообщалось, что футболист подпишет с ПСЖ новый контракт, который будет действовать до лета 2025 года. При этом в контракт будет включен пункт о том, что клуб согласится продать форварда в мадридский “Реал” летом 2024 года. Стоит отметить, что Мбаппе все еще может покинуть ПСЖ в текущее трансферное окно, но лишь в том случае, если за него заплатят 200 миллионов евро.

24-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро. Всего он провел за ПСЖ 260 матчей во всех турнирах, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач.

Мбаппе с 2017 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 70 матчей, забил 40 голов и отдал 24 результативные передачи. В составе сборной Франции Мбаппе ставился чемпионом мира в 2018 году и серебряным призером чемпионата мира-2022.