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Килиан Мбаппе готов на радикальный поступок ради перехода в "Реал"

Новости футбола Сегодня, 09:55
Килиан Мбаппе готов на радикальный поступок ради перехода в "Реал" Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Франции Килиан Мбаппе готов провести весь следующий сезон без футбола ради перехода в мадридский “Реал” летом 2024 года на правах свободного агента, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, футболиста не пугает тот факт, что в случае пропуска сезона он может не сыграть за сборную Франции на чемпионате Европы 2024 года.

Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ готово перевести Мбаппе в запас, если он откажется продлевать контракт, который действует до лета 2024 года, либо откажется от трансфера в текущее трансферное окно.

Напомним, что француз готов отработать свой контракт до конца, чтобы получить 60 миллионов евро зарплаты, а также 90 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность.

24-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро. Всего он провел за ПСЖ 260 матчей во всех турнирах, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач.

Мбаппе с 2017 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 70 матчей, забил 40 голов и отдал 24 результативные передачи. В составе сборной Франции Мбаппе ставился чемпионом мира в 2018 году и серебряным призером чемпионата мира-2022.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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