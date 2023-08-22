Килиан Мбаппе договорился с ПСЖ о своем будущем

Нападающий “Пари Сен-Жермен” Килиан Мбаппе достиг устной договоренности с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи, сообщает The Times.

По сведениям источника, футболист пообещал руководству, что не покинет клуб на правах свободного агента. Стороны договорились обсудить два варианта развития событий. Мбаппе либо продлит контракт на один год, либо подпишет новый долгосрочный контракт с фиксированной суммой отступных. Если ПСЖ и француз так и не договорятся, то он откажется от бонуса за лояльность клубу в размере 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Мбаппе доволен трансферной работой клуба.

24-летний Мбаппе выступает за “Пари Сен-Жермен” с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро. Всего он провел за ПСЖ 260 матчей во всех турнирах, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач. Контракт игрока с клубом из Парижа действует до лета 2024 года.

Мбаппе с 2017 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 70 матчей, забил 40 голов и отдал 24 результативные передачи. В составе сборной Франции Мбаппе ставился чемпионом мира в 2018 году и серебряным призером чемпионата мира-2022.