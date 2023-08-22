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Килиан Мбаппе близок к продлению контракта с ПСЖ

Новости футбола Сегодня, 01:35
Килиан Мбаппе близок к продлению контракта с ПСЖ Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Франции Килиан Мбаппе близок к продлению контракта с парижским клубом, сообщает The Times.

По сведениям источника, новое соглашение будет действовать до лета 2025 года. При этом в контракт будет включена опция о фиксированной сумме отступных. Ранее сообщалось, что форвардом интересуется мадридский “Реал”, но королевский клуб пока не делал предложения по его трансферу.

24-летний Мбаппе выступает за “Пари Сен-Жермен” с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Монако”. Сумма трансфера составила 180 миллионов евро. Всего он провел за ПСЖ 260 матчей во всех турнирах, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач. Контракт игрока с клубом из Парижа действует до лета 2024 года.

Мбаппе с 2017 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 70 матчей, забил 40 голов и отдал 24 результативные передачи. В составе сборной Франции Мбаппе ставился чемпионом мира в 2018 году и серебряным призером чемпионата мира-2022.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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