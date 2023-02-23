Киевское "Динамо" разгромило латвийский клуб

Киевское "Динамо" в товарищеском матче разгромило латвийскую “Ауду" со счетом 3:0.

Победу украинскому клубу принесли голы Владислава Кабаева, Александра Караваева и Владислава Ваната.

“Динамо” Киев, Украина – “Ауда” Латвия - 3:0 (0:0)

Голы: Кабаев, 53 - 1:0, Караваев, 55 - 2:0, Ванат, 66 - 3:0

“Динамо” (1 тайм): Нещерет – Дубинчак, Попов, Дячук, Караваев – Андриевский, Сидорчук – Волошин, Гармаш, Перрис – Ванат.

“Динамо” (2 тайм): Нещерет (Моргун, 78) – Вивчаренко, Попов (Сирота, 60), Дячук (Бурда, 69), Караваев (Бенито, 68) – Гармаш, Сидорчук – Волошин, Царенко, Кабаев – Ванат.

Не пропустите: Лучший после Мбаппе и Винисиуса: Мудрик получил порцию комплиментов.