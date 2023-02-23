Киевское "Динамо" разгромило латвийский клуб
Новости футбола Сегодня, 13:30
Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен
Киевское "Динамо" в товарищеском матче разгромило латвийскую “Ауду" со счетом 3:0.
Победу украинскому клубу принесли голы Владислава Кабаева, Александра Караваева и Владислава Ваната.
“Динамо” Киев, Украина – “Ауда” Латвия - 3:0 (0:0)
Голы: Кабаев, 53 - 1:0, Караваев, 55 - 2:0, Ванат, 66 - 3:0
“Динамо” (1 тайм): Нещерет – Дубинчак, Попов, Дячук, Караваев – Андриевский, Сидорчук – Волошин, Гармаш, Перрис – Ванат.
“Динамо” (2 тайм): Нещерет (Моргун, 78) – Вивчаренко, Попов (Сирота, 60), Дячук (Бурда, 69), Караваев (Бенито, 68) – Гармаш, Сидорчук – Волошин, Царенко, Кабаев – Ванат.
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