Киевское "Динамо" рассталось с ветераном команды

Пресс-служба киевского “Динамо” на официальном сайте объявила о расставании с вратарем Денисом Бойко.

Контракт голкипера истекает 30 июня и руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение. Таким образом, 35-летний футболист станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

Бойко выступал за “Динамо” с 2005 по 2014 год, а также с 2018 года. Всего он провел за клуб 108 матчей во всех турнирах и пропустил 97 голов. В составе киевского клуба он становился чемпионом Украины, завоевал два Кубка Украины и выиграл три Суперкубка Украины.