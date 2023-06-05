Киевское "Динамо" рассталось с ветераном команды
Новости футбола Сегодня, 07:30
Фото: сайт киевского "Динамо"/Автор неизвестен
Пресс-служба киевского “Динамо” на официальном сайте объявила о расставании с вратарем Денисом Бойко.
Контракт голкипера истекает 30 июня и руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение. Таким образом, 35-летний футболист станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.
Бойко выступал за “Динамо” с 2005 по 2014 год, а также с 2018 года. Всего он провел за клуб 108 матчей во всех турнирах и пропустил 97 голов. В составе киевского клуба он становился чемпионом Украины, завоевал два Кубка Украины и выиграл три Суперкубка Украины.
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