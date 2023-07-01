Киевское "Динамо" продлило талант с талантливым защитником
Новости футбола Сегодня, 13:55
Фото: сайт киевского "Динамо"/Автор неизвестен
Пресс-служба киевского “Динамо” на официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Антоном Болем.
Новое соглашение между футболистом и украинским клубом будет действовать до лета 2026 года.
20-летний Боль выступает за “Динамо” с 2022 года. Всего он провел за первую команду киевского клуба три матча и не отметился результативными действиями.
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