Киевское "Динамо" продлило талант с талантливым защитником

Пресс-служба киевского “Динамо” на официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Антоном Болем.

Новое соглашение между футболистом и украинским клубом будет действовать до лета 2026 года.

20-летний Боль выступает за “Динамо” с 2022 года. Всего он провел за первую команду киевского клуба три матча и не отметился результативными действиями.