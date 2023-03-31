Киевское "Динамо" продлило контракт с молодым талантом

Пресс-служба киевского “Динамо” на официальном сайте объявила о продлении контракта с вратарем Денисом Игнатенко.

Новое соглашение между футболистом и украинским клубом будет действовать до лета 2026 года.

20-летний Игнатенко является воспитанником “Динамо”. За молодежную команду “бело-голубых” провел 41 матч.

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