Киевское "Динамо" приняло решение по нападающему Артему Беседину

Пресс-служба киевского “Динамо” на официальном сайте объявила об уходе нападающего Артема Беседина.

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до 31 декабря 2024 года. Таким образом, форвард станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

27-летний Беседин выступал за “Динамо” с 2013 года. Всего он провел за клуб 143 матча во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 13 результативных передач. Также играл за “Металлист” и “Омонию” (Кипр). За сборную Украины сыграл 19 матчей и забил два гола. Чемпион Украины, 2-кратный обладатель Кубка Украины, обладатель Суперкубка Украины.