Киевское "Динамо" потерпело разгромное поражение от австрийского клуба

Киевское “Динамо” в товарищеском матче проиграло венскому “Рапиду” со счетом 0:4.

Победу австрийскому клубу принесли дубль Гвидо Бургшталлера, гол Кристофа Кнасмюлльнера, а также автогол Ильи Забарного.

“Динамо" Киев, Украина - “Рапид” Вена, Австрия - 0:4 (0:2)

Голы: Забарный, 13 (автогол) - 0:1, Бургшталлер, 32 - 0:2, Бургшталлер, 48 - 0:3, Кнасмюлльнер, 80 - 0:4

“Динамо” (первый тайм): Нещерет – Вивчаренко, Забарный, Попов, Кендзера – Сидорчук, Кабаев, Гармаш, Караваев, Лонвейк – Ванат.

“Динамо” (второй тайм): Нещерет (Моргун, 75) - Кравченко, Сирота, Бурда, Дубинчак - Шепелев, Яцык, Андриевский, Диалло, Леднев - Ванат (Волошин, 60).

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