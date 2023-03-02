Киевское "Динамо" подписало македонского хавбека

Киевское “Динамо” сообщило о подписании полузащитника Решата Рамадани.

О трансфере 19-летнего опорника “Шкендии” сообщает клубная пресс-служба.

О сроке контракта с игроком из Северной Македонии не сообщается.

В текущем сезоне местный талант сыграл 15 матчей за свой клуб. Также на его счету три матча за молодежную сборную.