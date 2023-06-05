Киевское "Динамо" определилось с местом проведения домашних матчей в еврокубках

Киевское "Динамо" собирается проводить домашние еврокубковые матчи в следующем сезоне в Румынии, сообщает журналист Петр Шленка.

По сведениям источника, украинский клуб договорился о проведении матча на стадионе “Рапид” в Бухаресте. Впрочем, данную арену еще должен одобрить УЕФА. Если стадион не будет одобрен, то “Динамо” в качестве резервного варианта рассматривает варианты в Польше.

Напомним, что “Динамо" заняло четвертое место в чемпионате Украины и получило право сыграть в Кубке Конференций.