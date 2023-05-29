Киевское "Динамо" одержало разгромную победу в матче УПЛ

В матче 29-го тура чемпионата Украины киевское “Динамо” на своем поле разгромило “Верес” со счетом 3:0.

Победу киевлянам принесли голы Эрика Рамиреса, Дениса Гармаша и Назара Волошина.

“Динамо”, набрав 59 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Верес” с 28 очками остался на 14-м месте.

“Динамо” – “Верес” – 3:0 (0:0)

Голы: Рамирес, 49 - 1:0, Гармаш, 89 - 2:0, Волошин, 90+3 - 3:0

На 88-й минуте Шестаков не забил пенальти (вратарь).

“Динамо”: Бущан, Караваев, Дячук, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Андриевский (Шапаренко, 77), Бенито (Тимчик, 46), Кабаев (Волошин, 65), Буяльский (Царенко, 77), Рамирес (Гармаш, 65).

“Верес”: Когут, Балан, Курко, Вовченко, Гагун, Клец (Годя, 73), Кучеров, Близниченко (В.Шарай, 66), С.Шарай (Лебеденко, 56), Г. Пасич (Дахновский, 73), Гайдучик (Шестаков, 66).

Не пропустите: “Барселона” разгромила “Мальорку” в матче Ла Лиги.