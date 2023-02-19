Киевское "Динамо" не сумело обыграть турецкий клуб

Киевское "Динамо" в товарищеском матче сыграло вничью с турецким “Адана Демирспор” со счетом 0:0.

“Динамо” Киев, Украина – “Адана Демирспор” Турция – 0:0

“Динамо”: Нещерет (Моргун, 77) – Караваев (Малыш, 81), Попов (Сирота, 57), Дячук (Бурда, 73), Дубинчак (Вивчаренко, 57) – Сидорчук (к) (Яцык, 73), Гармаш (Андриевський, 73), Буяльский (Царенко, 57), Н.Волошин (Боль, 89), Перрис (Бенито, 57) – Ванат (Супряга, 73).

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