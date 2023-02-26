Киевское "Динамо" не сумело обыграть скромный латвийский клуб
Новости футбола Сегодня, 14:15
Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен
Киевское “Динамо” в товарищеском матче сыграло вничью с латвийской “Валмиерой” со счетом 1:1.
В начале второго тайма счет открыл Виталий Буяльский, но вскоре равновесие восстановил Гуйе.
“Динамо” Киев, Украина – “Валмиера” Латвия - 1:1 (0:0)
Голы: Буяльский, 54 - 1:0, Гуйе, 57 - 1:1
“Динамо”: Моргун – Дубинчак, Сирота, Дячук, Караваев – Сидорчук (Андриевський, 65), Гармаш, Буяльский, Кабаев, Н.Волошин – Ванат (Царенко, 75).
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