Киевское "Динамо" не сумело обыграть аутсайдера УПЛ

В матче 21-го тура чемпионата Украины киевское “Динамо” на выезде сыграло вничью со львовским “Рухом” со счетом 1:1.

На 16-й минуте счет открыл Владислав Ванат, но в конце тайма равновесие восстановил Алексей Довгий.

“Динамо”, набрав 40 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Рух” с 19 очками остался на 14-й позиции.

“Рух” – “Динамо” – 1:1 (1:1)

Голы: Ванат, 16 - 0:1, Довгий, 40 - 1:1

“Рух”: Панькив, Роман, Слюсар, Дидык (Холод, 11), Лях, Пидгурский, Мисик (Альваренга, 70), Довгий (Притула, 70), Таллес (Карабин, 88), Соломон, Климчук.

“Динамо”: Нещерет, Попов, Сидорчук, Шепелев (Гармаш, 46), Ванат (Рамирес, 64), Лонвейк (Андриевский, 64), Тимчик, Дячук, Буяльский, Дубинчак, Бенито (Царенко, 46).

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