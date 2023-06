Киевское "Динамо" намекнуло на возвращение клубной легенды

Пресс-служба киевского “Динамо” намекнула на возвращение в команду нападающего Андрея Ярмоленко.

В официальном клубном твиттере появилось видео с профилем футболиста. Кроме того, можно заметить надписи "To be continued" ("Продолжение следует) і "Soon" (скоро).

Форвард несколько дней назад покинул “Аль-Айн” из Объединенных Арабских Эмиратов и теперь является свободным агентом.

33-летний Ярмоленко выступал за “Динамо” с 2006 по 2017 год. Всего он провел за клуб 340 матчей во всех турнирах, забил 137 голов и отдал 90 результативных передач. Также играл за “Десну”, дортмундскую “Боруссию" и “Вест Хэм”.