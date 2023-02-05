Киевское "Динамо" может купить бразильского форварда

Киевское “Динамо” проявляет интерес к форварду “Итабора Профут” Леле, который выступает на правах аренды за "Волта-Редонда”, сообщает Globoesporte.

По сведениям источника, украинский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Также форвард входит в сферу интересов “Ботафого”, “Васко да Гама” и “Флуминенсе”.

Стоит отметить, что сумма отступных в контракте бразильца составляет шесть миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Леле провел за “Волта-Редонда” шесть матчей, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

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