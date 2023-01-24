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Киевское "Динамо" хочет избавиться от форварда

Новости футбола Сегодня, 06:36
Фото: твиттер Динамо/Автор неизвестен Фото: твиттер Динамо/Автор неизвестен

Форвард киевского “Динамо” Владислав Кулач начал поиски новой команды.

Об этом заявил его агент Симон Балаж.

По данным источника, 29-летний нападающий оказался не нужным наставнику команды Мирче Луческу.

Отметим, что сейчас Кулач тренируется в расположении киевлян в Турции.

В текущем сезоне форвард провел на поле в матчах чемпионата Украины лишь 37 минут.

эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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