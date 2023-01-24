Киевское "Динамо" хочет избавиться от форварда

Форвард киевского “Динамо” Владислав Кулач начал поиски новой команды.

Об этом заявил его агент Симон Балаж.

По данным источника, 29-летний нападающий оказался не нужным наставнику команды Мирче Луческу.

Отметим, что сейчас Кулач тренируется в расположении киевлян в Турции.

В текущем сезоне форвард провел на поле в матчах чемпионата Украины лишь 37 минут.