Киевское "Динамо" готовит предложение своему лидеру

Руководство киевского клуба "Динамо" намерено сохранить в команде защитника Александра Караваева.

Действующий контракт 31-летнего украинца истекает в конце июня.

Журналист Игорь Цыганик сообщил, что Караваеву был предложен новый контракт, но на отличающихся от предыдущего условиях.

Футболист взял паузу на размышления, чтобы рассмотреть все возможные варианты продолжения карьеры.

Караваев вернулся в киевскую команду в 2019 году и с тех пор провел 130 игр и забил 4 гола.