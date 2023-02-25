Киевское “Динамо” добавило в заявку на сезон трех футболистов.

В список Б (игроки до 21 года) столичным клубом были дозаявлены защитники Владислав Еременко и Максим Дячук (№25), а также хавбек Назар Волошин (№91).

Отметим, что Дячук вернулся в киевский клуб из аренды в “Александрии”, в то время как Волошин выступал в аренде в “Кривбассе”.

Напомним, что заявлять новичков в УПЛ можно до 1 марта.