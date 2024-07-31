Кэти Ледеки установила очередной рекорд и добыла уже 8-е олимпийское золото
Новости Олимпийских игр Вчера, 16:18Кирилл Романенко эксперт Dailysports
Getty Images
Американская пловчиха Кэти Ледеки установила очередной Олимпийский рекорд и добыла 8-е для себя олимпийское золото.
Сегодня Кэти с рекордным отрывом стала первой на финише дистанции 1500 метров вольным стилем в Париже. Американка более чем на 10 секунд превзошла свою ближайшую преследовательницу - Анастасию Кирпичникову.
Кроме того, Кэти повторила рекорд по количеству побед на Олимпийских играх среди женщин (8), который принадлежал Дженни Томпсон.
На Олимпиаде в Париже для Ледеки это вторая медаль после бронзы на 400 м вольным стилем.
В общей сложности в активе пловчихи уже 12 олимпийских медалей разных мастей, среди которых преобладают награды высшей пробы.
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