Кэти Ледеки установила очередной рекорд и добыла уже 8-е олимпийское золото

Американская пловчиха Кэти Ледеки установила очередной Олимпийский рекорд и добыла 8-е для себя олимпийское золото.

Сегодня Кэти с рекордным отрывом стала первой на финише дистанции 1500 метров вольным стилем в Париже. Американка более чем на 10 секунд превзошла свою ближайшую преследовательницу - Анастасию Кирпичникову.

KATIE LEDECKY, TAKE A BOW! 🇺🇸



It's another #OlympicRecord for her as she takes back-to-back wins in swimming women's 1500m freestyle. 🏊



She secures her 8th #gold medal for the USA, becoming the first female swimmer to win gold at four different Olympic Games. 🥇@TeamUSA |… pic.twitter.com/nV9zFwEQNQ — The Olympic Games (@Olympics) July 31, 2024

Кроме того, Кэти повторила рекорд по количеству побед на Олимпийских играх среди женщин (8), который принадлежал Дженни Томпсон.

На Олимпиаде в Париже для Ледеки это вторая медаль после бронзы на 400 м вольным стилем.

В общей сложности в активе пловчихи уже 12 олимпийских медалей разных мастей, среди которых преобладают награды высшей пробы.