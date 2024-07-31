Кэти Ледеки - персона дня на Олимпиаде по версии Dailysports

В среду, 31 июля, продолжились Олимпийские игры-2024 в Париже. Этот день запомнился болельщикам многими интересными событиями.

В частности, американская пловчиха Кэти Ледеки установила очередной Олимпийский рекорд и добыла 8-е для себя олимпийское золото, что также является повторением рекорда.

Именно Ледеки стала персоной дня на Олимпиаде по мнению редакции Dailysports.

Легендарная американка более чем на 10 секунд превзошла свою ближайшую преследовательницу - Анастасию Кирпичникову. Кроме того, Кэти повторила рекорд по количеству побед на Олимпийских играх среди женщин (8), который принадлежал Дженни Томпсон.