Кессиэ практически точно покинет "Барселону"

Летом "Барселона" может продать Франка Кессиэ.

По данным As, в случае трансферов Илкая Гюндогана из "Манчестер Сити" и Лионеля Месси из "ПСЖ", клуб будет вынужден искать возможность для продажи ивуарийского футболиста.

Такой шаг потребуется для улучшения финансового положения.

"Барселона" ожидает выручить за Кессиэ около 25-30 млн евро благодаря его хорошей репутации.