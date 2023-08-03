Кессье перейдет из "Барселоны" в клуб Криштиану Роналду

Полузащитник “Барселоны” и сборной Кот-д'Ивуара Франк Кессье близок к переходу в саудовский “Аль-Наср”, за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, клуб из Саудовской Аравии заплатит за африканца примерно 15 миллионов евро. Футболист готов сменить команду, так как его не устраивает количество игрового времени в каталонском клубе.

26-летний Кессье выступает за “Барселону” с лета 2022 года. Он перешел в каталонский клуб из “Милана” на правах свободного агента. Всего хавбек провел за “Барсу” 43 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. В составе клуба Кессье становился чемпионом Испании в сезоне-2022/2023, а также выиграл Суперкубок Испании в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года. Ранее он играл за “Стелла д'Аджаме”, “Аталанту” и “Чезену”.

Кессье с 2014 года играет за сборную Кот-д'Ивуара. Всего он провел за ивуарийскую национальную команду 59 матчей, забил восемь голов и отдал пять результативных передач, а также получил девять желтых и одну красную карточки.