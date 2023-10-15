Кепа рассказал о планах на будущее

Испанский вратарь мадридского Реала Кепа Аррисабалага, который выступает в клубе на правах аренды из Челси, рассказал, что чувствует себя счастливым в Мадриде. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

«Конечно, я хотел бы остаться в Реале в будущем. Кто не хотел бы остаться в этом клубе?



Я очень счастлив здесь», - сказал Аррисабалага.

Напомним, что мадридский клуб арендовал Кепу в августе, когда стало известно, что из-за травмы почти весь сезон пропустит Тибо Куртуа. С тер пор голкипер провел за Реал 9 матчей, в которых пропустил 7 голов. Кроме того, в пяти поединках испанец оставил свои ворота на замке.

Добавим, что в Челси 29-летний футболист перешел летом 2018 года из Атлетика Бильбао за 80 миллионов евро, став самым дорогим вратарем в истории футбола. На данный момент трансферная стоитмость Кепы оценивается в 18 миллионов.

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