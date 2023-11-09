Кепа пропустит несколько недель из-за травмы

Кепа получил травму перед матчем четвертого тура Лиги Чемпионов против Браги, на замену ему вышел украинский вратарь Андрей Лунин.

По информации журналиста Гильермо Райи, испанскому голкиперу проведут МРТ в пятницу. По предварительным данным, у него небольшой разрыв правого абдуктора. Ожидается, что он пропустит от 2 до 3 недель. Таким образом, Кепа пропустит матч 13-го тура Ла Лиги против Валенсии. Игра состоится 11 ноября.

29-летний испанец в текущем сезоне провел 13 матчей за Реал, пропустив десять голов и шесть раз сыграв на ноль.

Напомним, что мадридский клуб арендовал Кепу в августе, когда стало известно, что из-за травмы почти весь сезон пропустит Тибо Куртуа. С тех пор вратарь провел за Реал 9 матчей, в которых пропустил 7 голов. Кроме того, в пяти поединках испанец оставил свои ворота на замке.

Добавим, что в Челси 29-летний футболист перешел летом 2018 года из Атлетика Бильбао за 80 миллионов евро, став самым дорогим вратарем в истории футбола. На данный момент трансферная стоимость Кепы оценивается в 18 миллионов.