EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола Кепа пропустит несколько недель из-за травмы

Кепа пропустит несколько недель из-за травмы

Новости футбола Сегодня, 12:18
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Кепа пропустит несколько недель из-за травмы Кепа пропустит несколько недель из-за травмы

Кепа получил травму перед матчем четвертого тура Лиги Чемпионов против Браги, на замену ему вышел украинский вратарь Андрей Лунин.

По информации журналиста Гильермо Райи, испанскому голкиперу проведут МРТ в пятницу. По предварительным данным, у него небольшой разрыв правого абдуктора. Ожидается, что он пропустит от 2 до 3 недель. Таким образом, Кепа пропустит матч 13-го тура Ла Лиги против Валенсии. Игра состоится 11 ноября.

29-летний испанец в текущем сезоне провел 13 матчей за Реал, пропустив десять голов и шесть раз сыграв на ноль.

Напомним, что мадридский клуб арендовал Кепу в августе, когда стало известно, что из-за травмы почти весь сезон пропустит Тибо Куртуа. С тех пор вратарь провел за Реал 9 матчей, в которых пропустил 7 голов. Кроме того, в пяти поединках испанец оставил свои ворота на замке.

Добавим, что в Челси 29-летний футболист перешел летом 2018 года из Атлетика Бильбао за 80 миллионов евро, став самым дорогим вратарем в истории футбола. На данный момент трансферная стоимость Кепы оценивается в 18 миллионов.

Связанные команды и лиги
Реал Мадрид Ла Лига Испания Лига Чемпионов
Популярные новости
Лига Европы. Вест Хэм и Марсель спокойно обыграли своих соперников Новости футбола Сегодня, 17:01 Лига Европы. Вест Хэм и Марсель спокойно обыграли своих соперников
Астон Вилла добилась победы над АЗ в домашнем матче Лиги Конференции Новости футбола Сегодня, 16:56 Астон Вилла добилась победы над АЗ в домашнем матче Лиги Конференции
Состоялась жеребьевка групп Заключительного турнира ATP Новости тенниса Сегодня, 16:30 Состоялась жеребьевка групп Заключительного турнира ATP
Алонсо и Байер шокируют Европу. Неверкузен выиграл 11-й матч подряд и установил рекорд клуба Новости футбола Сегодня, 15:51 Алонсо и Байер шокируют Европу. Неверкузен выиграл 11-й матч подряд и установил рекорд клуба
Стала известна первая сборная, которая вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 2023 Новости тенниса Сегодня, 15:20 Стала известна первая сборная, которая вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 2023
Рома проиграла Славии. Лукаку прервал рекордную голевую серию Новости футбола Сегодня, 15:00 Рома проиграла Славии. Лукаку прервал рекордную голевую серию
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости тенниса Сегодня, 17:45 Следом за Италией. Определена вторая сборная, которая вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 2023 Новости футбола Сегодня, 17:01 Лига Европы. Вест Хэм и Марсель спокойно обыграли своих соперников Новости футбола Сегодня, 16:56 Астон Вилла добилась победы над АЗ в домашнем матче Лиги Конференции Новости тенниса Сегодня, 16:30 Состоялась жеребьевка групп Заключительного турнира ATP Новости футбола Сегодня, 15:51 Алонсо и Байер шокируют Европу. Неверкузен выиграл 11-й матч подряд и установил рекорд клуба Новости футбола Сегодня, 15:33 Похитители освободили отца Луиса Диаса Новости тенниса Сегодня, 15:20 Стала известна первая сборная, которая вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 2023 Новости футбола Сегодня, 15:00 Рома проиграла Славии. Лукаку прервал рекордную голевую серию Новости футбола Сегодня, 14:44 Лига Европы. Ливерпуль сенсационно проигрывает Тулузе, Брайтон побеждает Аякс Новости футбола Сегодня, 13:56 Диего Симионе продлил контракт с Атлетико
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 10 ноя 2023 Прогноз на матч Мельбурн Виктори — Веллингтон Феникс 10 ноября 2023 года Футбол 10 ноя 2023 Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Таавун 10 ноября 2023 года Футбол 10 ноя 2023 Прогноз на матч Сассуоло — Салернитана 10 ноября 2023 года Баскетбол 10 ноя 2023 Прогноз на матч Монако — АСВЕЛ 10 ноября 2023 года Футбол 10 ноя 2023 Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург 10 ноября 2023 года Футбол 10 ноя 2023 Прогноз на матч Дженоа — Верона 10 ноября 2023 года Футбол 10 ноя 2023 Прогноз на матч Атлетик — Сельта 10 ноября 2023 года Футбол 10 ноя 2023 Прогноз на матч Монпелье — Ницца 10 ноября 2023 года Футбол 10 ноя 2023 Прогноз на матч Блэкберн — Престон 10 ноября 2023 года Хоккей 10 ноя 2023 Прогноз на матч Флорида Пантерз - Каролина Харрикейнс 11 ноября 2023 года