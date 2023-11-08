Кепа пропускает матч Лиги Чемпионов. Известна причина

Кепа Арисабалага пропускает матч Лиги Чемпионов против Браги в четвертом туре.

Сначала он должен был выйти в основном составе, но во время разминки получил повреждение, почувствовав мышечный дискомфорт, поэтому в основе вышел украинский вратарь Андрей Лунин.

Для Лунина это будет третий матч с первых минут в текущем сезоне. До этого на его счету один пропущенный мяч в двух матчах. Если Реал сегодня не проиграет, то досрочно гарантирует себе место в плей-офф Лиги чемпионов.