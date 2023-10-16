Кепа пытается уговорить Реал Мадрид выкупить его из Челси

Кепа хочет остаться в Реал Мадриде на постоянной основе и пытается убедить руководство клуба выкупить его в Челси, сообщает AS.

Испанский вратарь хочет своей игрой убедить Реал приобрести его контракт после завершения арендного соглашения, которое первоначально не предусматривает такой опции. Текущая аренда завершается именно в конце текущей кампании.

Напомним, что первый вратарь мадридцев Тибо Куртуа получил разрыв передней крестообразной связки левого колена в августе этого года.

В августе 2018 года Кепа перешел в Челси. Контракт рассчитан на семь лет с годовой зарплатой в десять миллионов. Сумма трансфера составила 80 миллионов евро, что сделало его самым дорогим вратарем в истории футбола. Кроме того, он стал самым дорогим испанцем. В девяти матчах Кепа пропустил семь голов, а в его активе пять матчей без пропущенных мячей.