"Кельн" проиграл аутсайдеру Бундеслиги

В матче 24-го тура чемпионата Германии “Кельн” на своем поле проиграл “Бохуму” со счетом 0:2.

Победу гостям принесли голы Кевина Штегера и Эрхана Машовича.

“Бохум”, набрав 22 очка, покинул зону вылета и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги. “Кельн” с 27 очками остался на 12-й позиции.

“Кельн” – “Бохум” - 0:2 (0:1)

Голы: Штегер, 9 (с пенальти) - 0:1, Машович, 76 - 0:2

“Кельн”: Швэбе, Шмитц, Шабо, Хюберс, Хектор, Кайнц (Лемперле, 77), Схири, Любичич (Хусейнбашич, 67), Майна (Адамян, 78), Мартель (Олесен, 77), Зельке (Тиггес, 67).

“Бохум”: Риманн, Стафилидис (Джанко, 71), Ордец, Машович, Данило Соарес (Хайнц, 46), Лосилла, Штегер, Остерхаге (Брошински, 82), Хофманн, Асано (Кунде, 81), Антви-Аджей.

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