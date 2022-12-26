Кейн установил очередной рекорд в Англии

Форвард “Тоттенхэма” Гарри Кейн стал рекордсменом по количеству голов в Boxing Day.

Как пишет Opta, рекордным стал сегодняшний гол англичанина в матче 17-го тура АПЛ с “Брентфордом” (2:2).

Также портал отмечает, что Кейн является единственным игроком в Англии, который забивал во всех семи матчах 26 декабря со своим участием.

Отметим, что по итогам 17-ти туров АПЛ “шпоры” набрали 30 очков и занимают четвёртую позицию в турнирной таблице АПЛ.