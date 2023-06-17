Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии

Сборная Англии крупно обыграла Мальту в отборе Евро-2024, забив четыре безответных гола.

Капитан сборной Англии Гарри Кейн отметился голом с пенальти и установил новый национальный рекорд в количестве забитых голов за сборную.

Сейчас на счету форварда “Тоттенхэма” 54 гола.

Прошлый рекорд принадлежал Уэйну Руни.

Кейн выступает за английскую сборную с 2015 года.