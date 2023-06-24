Кейн стал ближе к переходу в европейский топ-клуб

Нападающий “Тоттенхэма” Гарри Кейн стал ближе к переходу в "Баварию".

Как пишет Sport Bild, представители игрока ведут переговоры с мюнхенским клубом.

Тренер "Баварии" Томас Тухель планирует подписать летом двух нападающих, и считает Кейна основнім кандидатом на усиление позиции.

Сам Кейн настроен серьезно покинуть “Тоттенхэм”, так как не может выиграть с клубом ни одного трофея.