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Кейн провалил свой первый тест на знание немецкого. ВИДЕО

Новости футбола Сегодня, 07:17
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Кейн провалил свой первый тест на знание немецкого. ВИДЕО Кейн провалил свой первый тест на знание немецкого. ВИДЕО

Звезда мюнхенской Баварии Харри Кейн всё еще пытается освоить немецкий язык после трансфера из Тоттенхэма.

Официальный Instagram Бундеслиги опубликовал видео, на котором Харри Кейну говорят слово на немецком, а он пытается понять его и перевести на английский. Все слова были исключительно на футбольную тематику. Из пяти слов, которые английскому игроку предложили перевести он справился лишь с двумя. Этими словами были «Abseits», что означает «офсайд» и «Tor», что в переводе с немецкого – «гол». Не удивительно, что именно эти слова и смог перевести Харри Кейн играя на позиции нападающего.

Правильно перевести слова «Elfmeter» (пенальти), «Schiedsrichter» (рефери) и «Meister» (чемпион) Харри Кейн не смог.

Напомним, что Харри Кейна перешел в Баварию из Тоттенхэма перед стартом текущего сезона за£100 млн (€115 млн). В текущем сезоне за мюнхенскую команду нападающий уже забил семь голов и отдал три результативные передачи в пяти матчах.

Ранее сообщалось, что в последнем матче Бундслиги Харри Кейн оформил хет-трик в ворота Бохума.

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