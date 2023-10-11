Кейн привез с собой в Германию частную команду из пяти человек

Нападающий "Баварии" Гарри Кейн имеет особый подход к работе с топ-клубом.

Как пишет SportBild, лидер сборной Англии привез с собой в Германию частную команду из пяти человек.

Они должны помочь футболисту сосредоточиться на работе в клубе. В состав команды вошли телохранитель, специалисты по фитнесу и физиотерапии, а также собственный врач.

Когда Кейн и его семья найдут подходящий дом в Мюнхене, к нему также присоединится частный тренер.

30-летний футболист хочет как можно быстрее адаптироваться в Мюнхене и изучает немецкий язык, чтобы лучше общаться с командой.

По данным источника, англичанин подружился с Томасом Мюллером и был рад его возвращению в основной состав команды в матче против "Фрайбурга", так как ценит возможность играть с ним на поле.

Кейна купили в августе 2023 года у “Тоттенхэма” за сумму в 100 миллионов евро. Его соглашение рассчитано до лета 2027 года. В текущем сезоне Кейн провел 10 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 голевых передач.