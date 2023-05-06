Кейн принес "Тоттенхэму" победу в лондонском дерби

В матче 35-го тура чемпионата Англии “Тоттенхэм” на своем поле обыграл “Кристал Пэлас” со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке первого тайма забил Харри Кейн.

“Тоттенхэм", набрав 57 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Кристал Пэлас” с 40 очками остался на 12-й позиции.

“Тоттенхэм” – “Кристал Пэлас” - 1:0 (1:0)

Гол: Кейн, 45 - 1:0

“Тоттенхэм”: Форстер, Порро, Эмерсон, Лангле (Дайер, 88), Ромеро, Дэвис, Хейбьерг, Скипп, Кейн, Ришарлисон (Кулусевски, 79), Сон Хын Мин (Данджума, 89).

“Кристал Пэлас”: Джонстон, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Шлупп (Хьюз, 74), Эзе, Дукуре, Олисе, Заа, Айю (Эдуар, 84).

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