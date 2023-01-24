Кейн повторил рекорд лучшего бомбардира в истории "Тоттенхэма"

Капитан “Тоттенхэма” Гарри Кейн повторил рекорд лучшего бомбардира клуба Джимми Гривза.

Вчера Гарри забил свой 266-й мяч в составе английского коллектива. Он отметился победным мячом в ворота “Фулхэма” в 21-м туре АПЛ.

Для Кейна этот гол стал 199-м в рамках английского чемпионата. По этом показателю он занимает третью строчку.

Выше него идут лишь Уэйн Руни (208) и Алан Ширер (260).