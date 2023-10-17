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Кейн попрощался с персоналом Тоттенхэма

Новости футбола Сегодня, 14:52
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Кейн попрощался с персоналом Тоттенхэма Кейн попрощался с персоналом Тоттенхэма

Гаррі Кейн смог попрощаться с персоналом Тоттенхэма, сообщает Daily Mail.

Бывшая звезда "шпор", перешедшая в мюнхенскую "Баварию" летом в период трансферного окна, не имела возможности официально попрощаться с товарищами по команде или сотрудниками клуба. Но звездный нападающий, наконец, встретился с ними и попрощался во время тренировки сборной Англии на базе клуба перед квалификационной игрой Евро-24 против Италии.

Сообщается, что игрок хотел провести последнюю тренировку с Тоттенхэмом после перехода в "Баварию", однако его желание не было удовлетворено. Клуб считал, что ему нецелесообразно использовать помещения клуба после перехода в "Баварию".

Напомним, что в августе 2023 года Кейн перешел в "Баварию", подписав с немецким клубом контракт до июня 2027 года. За это время он провел десять матчей и забил десять голов.

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