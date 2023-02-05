Кейн побил "вечный" рекорд "Тоттенхэма"

Нападающий “Тоттенхэма” Харри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории лондонского клуба.

Форвард отличился в матче 22-го тура чемпионата Англии против “Манчестер Сити” (1:0), забив свой 267-й гол в составе “шпор” во всех турнирах. По этому показателю он опередил прежнего рекордсмена Джимми Гривза (266).

В нынешнем сезоне 29-летний Кейн провел за “Тоттенхэм” 29 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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