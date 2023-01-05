Кейн побил рекорд экс-форварда сборной Англии Алана Ширера
Новости футбола Сегодня, 05:51
Фото: твиттер Тоттенхэма/Автор неизвестен
Форвард “Тоттенхэма” Гарри Кейн побил рекорд экс-форварда сборной Англии Алана Ширера по результативности в первых 300 играх в АПЛ.
Вчера Кейна забил два гола в матче 19-го тура чемпионата Англии против “Кристал Пэлас” (4:0).
Таким образом, за 300 матчей в чемпионате на счету нападающего 198 забитых голов. Прошлый рекордсмен, Алан Ширер, за 300 матчей в чемпионате забил 196 голов.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
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