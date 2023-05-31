Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Гарри Кейн планирует перейти только в один клуб в летнее трансферное окно.

По информации DeadlineDayLive, Кейн отказывается уезжать из Англии и по этой причине остановил свой выбор на "Манчестер Юнайтед".

Если сделка не состоится, Кейн будет играть в "Тоттенхэме" до конца своего контракта и станет свободным агентом в следующем году.

В прошлом сезоне 29-летний капитан сборной Англии забил 30 голов и сделал три результативные передачи в 38 матчах АПЛ.