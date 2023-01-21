Кейн открыт к переходу в клуб АПЛ

Нападающий “Тоттенхэма” Харри Кейн согласился перейти в “Манчестер Юнайтед”.

Как пишет Daily Mail, трансфер вероятен летом.

Боссы “МЮ" уже начали изучать детали, связанные с переходом топ-футболиста.

Именно Кейн является лидером списка приоритетов главного тренера Эрика тен Хага.

В то же время “шпоры” надеются выручить за своего капитана 100 миллионов фунтов.