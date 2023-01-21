Главная Новости Кейн открыт к переходу в клуб АПЛ

Кейн открыт к переходу в клуб АПЛ

Новости футбола Сегодня, 04:04
Фото: твиттер Тоттенхэма/Автор неизвестен Фото: твиттер Тоттенхэма/Автор неизвестен

Нападающий “Тоттенхэма” Харри Кейн согласился перейти в “Манчестер Юнайтед”.

Как пишет Daily Mail, трансфер вероятен летом.

Боссы “МЮ" уже начали изучать детали, связанные с переходом топ-футболиста.

Именно Кейн является лидером списка приоритетов главного тренера Эрика тен Хага.

В то же время “шпоры” надеются выручить за своего капитана 100 миллионов фунтов.

эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
Популярные новости
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:42 "Ювентус" лишен 15 очков в Серии А
Фото: инстаграм "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:31 "Бавария" упустила победу над "РБ Лейпциг"
Кубок Испании Новости футбола Вчера, 12:30 "Реал" и "Барселона" узнали соперников в 1/4 финала Кубка Испании
Фото: сайт "Арсенала"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 12:15 "Арсенал" купил полузащитника сборной Бельгии
Фото: твиттер Атлетико/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 09:06 “Атлетико” подписал Депая (фото)
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен Новости футбола 19 янв 2023, 17:03 "Реал" одержал фантастическую победу в Кубке Испании
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет Промокод на бонус 1xBet На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт Париматч На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 04:18 Сегодня Клопп проведет 1000-й матч в тренерской карьере Новости футбола Сегодня, 04:04 Кейн открыт к переходу в клуб АПЛ Новости футбола Сегодня, 03:54 "Бавария" прервала победную серию во всех турнирах Новости футбола Сегодня, 03:30 “Челси” оформил трансфер 20-летнего таланта ПСВ Новости футбола Сегодня, 03:08 В "Ювентусе" отреагировали на снятие 15 очков с команды Новости футбола Сегодня, 03:03 "Пумас" расторг контракт с Дани Алвесом после скандала с футболистом Новости футбола Вчера, 16:55 Главные новости дня: 20 января Новости футбола Вчера, 16:42 "Ювентус" лишен 15 очков в Серии А Новости футбола Вчера, 16:31 "Бавария" упустила победу над "РБ Лейпциг" Новости футбола Вчера, 16:15 "Манчестер Юнайтед" нацелился на многолетнего лидера дортмундской "Боруссии"
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Саутгемптон - Астон Вилла прогноз и ставка на матч Английской Премьер-Лиги 21 января 2023 года Футбол Сегодня Лестер - Брайтон прогноз и ставка на матч Английской Премьер-Лиги 21 января 2023 года Футбол 22 янв 2023 Боруссия (Менхенгладбах) - Байер прогноз и ставка на матч Бундеслиги 1 Германии 22 января 2023 года Футбол 22 янв 2023 Ювентус - Аталанта прогноз и ставка на матч Серии А 22 января 2023 года