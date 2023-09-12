Кейн назвал истинную причину перехода в Баварию

Капитан сборной Англии Гарри Кейн назвал истинную причину перехода в мюнхенскую “Баварию”. Напомним, что летом он перешел в немецкий клуб из “Тоттенхэма”.

В сети много писали о том, что Кейн за трофеями, ведь за свою карьеру он ни разу не выигрывал никаких турниров.

Сам футболист заявил, что для него трофеи – не самая главная цель

"Для меня было важно играть на самом высоком уровне, чтобы продвигаться вперед и становиться лучше. Если я хочу быть окружен лучшими нападающими и игроками в мире, мне необходимо выступать в Лиге Чемпионов и бороться за титулы. Прошлый сезон был неплохим лично для меня, но "Тоттенхэм" испытал трудности. Пришло время сделать еще один шаг вперед, - сказал Кейн The Guardian.

Напомним, что “Бавария” заплатила за англичанина свыше 100 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

В текущем сезоне Бундеслиги английский нападающий вышел на поле в трех матчах чемпионата Германии, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.