Кейн может уйти из "Тоттенхэма"
Новости футбола Сегодня, 09:00
Фото: твиттер Тоттенхэма/Автор неизвестен
Многолетний лидер и капитан “Тоттенхэма” Харри Кейн может покинуть команду уже в следующем году.
Как пишет источник, нападающий сборной Англии не собирается продлевать контракт, который истекает в 2024 году.
В то же время руководства клуба не собирается отпускать игрока бесплатно. Боссы “шпор” надеются получить 100 млн фунтов за форварда от клубов из Англии, а вот для иностранных команд цена будет ниже.
По данным источника, ситуацией воспользоваться попытается “Бавария”.
Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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