Кейн может уйти из "Тоттенхэма"

Многолетний лидер и капитан “Тоттенхэма” Харри Кейн может покинуть команду уже в следующем году.

Как пишет источник, нападающий сборной Англии не собирается продлевать контракт, который истекает в 2024 году.

В то же время руководства клуба не собирается отпускать игрока бесплатно. Боссы “шпор” надеются получить 100 млн фунтов за форварда от клубов из Англии, а вот для иностранных команд цена будет ниже.

По данным источника, ситуацией воспользоваться попытается “Бавария”.