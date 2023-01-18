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Кейн может уйти из "Тоттенхэма"

Новости футбола Сегодня, 09:00
Фото: твиттер Тоттенхэма/Автор неизвестен Фото: твиттер Тоттенхэма/Автор неизвестен

Многолетний лидер и капитан “Тоттенхэма” Харри Кейн может покинуть команду уже в следующем году.

Как пишет источник, нападающий сборной Англии не собирается продлевать контракт, который истекает в 2024 году.

В то же время руководства клуба не собирается отпускать игрока бесплатно. Боссы “шпор” надеются получить 100 млн фунтов за форварда от клубов из Англии, а вот для иностранных команд цена будет ниже.

По данным источника, ситуацией воспользоваться попытается “Бавария”.

эксперт Dailysports Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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