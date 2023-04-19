Кейн может переехать во Францию
Новости футбола Сегодня, 05:18
Фото: твиттер Тоттенхэма
По данным СМИ, форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн все ближе к тому, чтобы сменить клубную прописку.
В данный момент капитан сборной Англии стоит перед непростым выбором - за ним охотятся несколько клубов, и ему нужно выбрать тот, который позволит ему выигрывать максимальное количество трофеев за короткий срок, ведь по сей день он не выиграл ни одной награды на клубном уровне.
Le Parisien заверяет, что англичанином заинтересовался парижский ПСЖ.
В этой команде форвард как минимум сможет получить титул чемпиона Франции и победителя Кубка французской лиги, а также побороться за Лигу чемпионов.
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