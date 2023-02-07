Капитан “Тоттенхєма” Харри Кейн может перебраться в Германию или Испанию.

По данным The Times, английский клуб готов рассмотреть варианты, но не от представителей АПЛ.

Ожидается, что за игрока поборются “Бавария” и “Реал”.

Источник пишет, что англичанин сделает выбор в пользу испанского клуба, если его возглавит Маурисио Почеттино, работавший со “шпорами” до 2019 года.